【LIVE直播】中央疫情指揮中心記者會｜2022.02.08

國內昨天（7日）本土只新增2確診，一度讓人以為疫情已經受控，結果今天就被打臉，一口氣暴增26例本土個案，境外移入僅22例，9例為航班落地採檢陽性；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，本土個案26例中，分別為桃園遠雄亞旭7例、日翊物流6例、加貝爾幼兒園3例。以及宜蘭礁溪長榮同餐廳同時段的人，2人檢疫期滿陰轉陽確診，台北松山點點幼兒園4例，新北板橋家庭群聚4例，感染源待釐清。

指揮官陳時中表示，本土26例有22例是隔離期間陰轉陽確診，只有4例是新的、感染源不明個案，為新北板橋一家四口確診。

指揮中心表示，今日新增本土個案為7例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為12例男性、9例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自印度(5例)、加拿大(3例)、菲律賓及荷蘭(各2例)、阿拉伯聯合大公國、美國及烏克蘭(各1例)移入；另7例調查中。入境日介於今(2022)年1月24日至2月7日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,816,835例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,797,056例排除)，其中19,239例確診，分別為3,957例境外移入，15,228例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案19059)，累計130例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。