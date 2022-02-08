北京市商務局副局長郭文杰8日在北京國際消費中心城市建設專場新聞發佈會上指出，2021年全市總消費、服務消費、社零總額分別年增11％、13.4％、8.4％，消費市場整體恢復至2019年疫情前水準。下一步將力爭力爭到2025年，將北京率先建成具有全球影響力、競爭力和美譽度的國際消費中心城市。

郭文杰說明，在多措施共促下，北京市消費環境不斷優化，發布像是品牌首店、消費季活動、商圈發展、總部企業、鼓勵社會力量興辦博物館、促進全民健身和體育消費等28項政策；經開區選取超市（便利店）等10個行業場景緻展開「一業一證」改革試點等，統計2021年帶動市場主體開展線上線下商旅文體活動3000多項，重點監測企業銷售額較2019年同期增長10.8％，52個重點商圈客流年增15.1％。

據《21世紀經濟報導》引述郭文杰表示，北京將繼續以「1＋10＋17」實施方案體系為主線，緊盯目標堅持清單化管理，高標準推動培育建設工作不斷取得新進展，力爭到2025年，將北京率先建成具有全球影響力、競爭力和美譽度的國際消費中心城市。