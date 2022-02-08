南韓影集《殭屍校園》在1月底於Netflix播出後，收視率屢創新高，甚至蟬聯全球電視部門排行榜冠軍，也因此被視為第二個《魷魚遊戲》。但即使如此，網路上也出現部分批評聲浪，有民眾認為劇中有許多性暴力及未婚產子的戲份，會讓涉世未深的學生有樣學樣，而導演李在奎近日接受媒體採訪時也正面回應了。

《殭屍校園》開播第一集就由一名女學生遭到一群男子性侵、霸凌而揭開序幕，十分挑戰觀眾的道德標準與視覺感官，甚至還刻意拍下女學生被迫拍脫衣影片藉此威脅，令該名女學生痛苦不堪、憤而輕生的畫面，使不少南韓民眾看了之後相當反感，認為這種劇情會帶壞社會氛圍，也擔心會引起部份學生模仿，因此紛紛上網留言痛罵劇組，。

對此，導演李在奎昨（7）日接受採訪時也做出回應，表示自己完全不打算利用悲劇來博取關眾的目光，而是想透過被害者的角度，讓觀眾感受那種被霸凌、欺辱的感覺有多殘忍，但沒有按照原本想要傳達的本意給觀眾是他的不對，並強調「身為導演，我很抱歉」。

接著，李在奎解釋學校就像是個小型社會，而且比殭屍更可怕的其實是人類，但希望是由人類而誕生，因此他希望能透過劇情讓大家試著想想看「自己是怎樣的人」，並找到對未來嶄新的希望，正面回應影集想傳達的消息，也再度引起熱烈討論。

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