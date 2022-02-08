全國各級學校將在11日開學，為讓學生們有個安全的就學環境，新竹市政府8日已完成全市高中、國中、小學、非營利幼兒園等共69校消毒，開學後也將強化校園防疫，用餐時須使用隔板，另，只要有1名師生被列為確診病例，該校就停課14天。

市長林智堅今天舉行防疫會議時表示，全國疫情仍未降溫，因應開學，市府已請各校備妥防疫物資，並請各校遵循防疫指引，確實執行4大防疫措施，包含師生戴口罩；進入校園量測體溫，如有發燒情形請家長帶回就醫並追蹤身體狀況；午餐時間使用隔板；該校1名師生確診，該校停課14日。

此外，市府也啟動長輩第3劑疫苗專案，已通知1.8萬名65歲以上長輩接種第3劑疫苗，長輩可依通知單時間到站接種莫德納。另外，中央流行疫情指揮中心也推出加碼津貼，即日起至3月31日，若家屬無法陪同長輩打疫苗，可請熟悉的居服員陪同長者接種疫苗，居服員則有每案200元加碼津貼。

另，竹市6大疫苗站9日起至11日，持續提供隨到隨打服務，周三、五打莫德納、周四打BNT。在竹市35家診所、5大醫院接種1、2劑疫苗送200元4大超商禮券，活動延長至2月28日。