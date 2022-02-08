政府宣布有條件開放日本福島5縣市食品進口，中小學營養午餐如何面對？全國家長團體聯盟要求衛福部加註標示，在未加註標示前，請積極確保這些食物不讓帶進校園販售。

全家盟理事長彭淑燕說，如果從日本5縣市進口的是核食，無論如何不能進入校園，這部分有賴政府及全民來把關；而目前的氛圍是傾向用福食的名稱來降低國人的警戒心，這同樣讓家長憂心。

彭淑燕表示，如果是福食，大致有兩類：一類是營養午餐食材，請各縣市政府務必有嚴格把關機制、指示並要求廠商禁止使用，違者應有相當罰則。

另一類是零食，目前依規定是所有含糖飲料不能進入國中小校園。彭淑燕指出，不含糖的零食，依規定要加強稽核，因此強烈要求政府比照不含糖飲料的加強稽核機制來查核校園可能被混入的福食零嘴。

彭淑燕認為，學童是國家未來的國力，維護其在安全友善的環境中成長、是政府的責任。請政府相關所有部門，在考量國際任何協定利益前，請先保護好國人的健康和國家未來的主人翁！

全國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務表示，中小學營養午餐成本有限，主要以國產肉品及食材為主，要用到進口食品的機會不大，但仍希望教育部召集學校及家長討論，訂出比較嚴格的規範，以讓學生吃得安心。

張信務說，之前政府開放美國萊豬進口，對中小學營養午餐造成衝擊，不過因為有了這次經驗，日本福食進口方面，相信教育部會妥善處理。站在學校立場，希望教育部可以提出更明確、高規格的規範，讓營養午餐團膳業者可以遵循。