嘉義縣竹崎鄉龍眼種植617公頃，荔枝542公頃，是全台重要產區，但因荔枝椿象肆虐，產量跟品質都受影響。竹崎鄉長曾亮哲認為，摘除卵片並無法「滅蟲」，申請經濟部中小企業處經費辦理無人機防治荔枝椿象計畫，8日上午在竹崎村舉行首場示範，希望推廣給農民。
竹崎鄉公所今天邀請各村村長及產銷班班員等前往示範田區，針對農民疑惑現場解答。許多農民憂心無人機由上向下噴灑，但荔枝椿象蟲卵位於葉背，可能效果不彰，廠商以試紙現場測試，證實透過無人機氣旋，葉背也能均勻噴灑到藥劑。
曾亮哲表示，竹崎農友平均年齡偏高且缺乏勞動人口，近距噴灑藥物容易造成農藥中毒的危險，無人機噴藥防治效率高又安全，一分地僅需5分鐘就能噴灑完成，希望推廣給鄉內農民，進一步改善農業勞動力高齡化現象。
荔枝椿象從2月開始產卵至8月成蟲，越冬至隔年1月，全年均對農作物造成危害，每年2月是荔枝椿象成蟲越冬後體力最差的時候，竹崎鄉公所指出，這時候進行清園及越冬後防治效果最好，共在竹崎村及龍山村選出4處示範田區，將透過無人機進行3-4次農藥噴灑，協助農民防治荔枝椿象，也讓農民清楚得知無人機防治荔枝椿象的效果。
今天示範觀摩會現場以非化學農藥-肪酸鹽類（皂鹽）防治，當椿象被皂鹽噴灑後約一分鐘，會因呼吸作用受阻礙窒息而死。山區林姓農民表示，大面積田區由無人機進行噴藥防治或許可行，但山區土地分布零碎，若想大面積防治，還需與鄰田主人取得共識；也有洪姓農民表示，因無人機噴灑藥劑濃度較人工施藥高，藥害、安全期等還有待討論。
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