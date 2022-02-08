嘉義縣竹崎鄉龍眼種植617公頃，荔枝542公頃，是全台重要產區，但因荔枝椿象肆虐，產量跟品質都受影響。竹崎鄉長曾亮哲認為，摘除卵片並無法「滅蟲」，申請經濟部中小企業處經費辦理無人機防治荔枝椿象計畫，8日上午在竹崎村舉行首場示範，希望推廣給農民。

廠商將試紙貼在葉子背面，證實葉背也能噴灑到農藥。（張亦惠攝）

竹崎鄉公所今天邀請各村村長及產銷班班員等前往示範田區，針對農民疑惑現場解答。許多農民憂心無人機由上向下噴灑，但荔枝椿象蟲卵位於葉背，可能效果不彰，廠商以試紙現場測試，證實透過無人機氣旋，葉背也能均勻噴灑到藥劑。

竹崎鄉公所申請經濟部中小企業處經費辦理無人機防治荔枝椿象計畫，8日上午在竹崎村舉行首場示範。（張亦惠攝）

曾亮哲表示，竹崎農友平均年齡偏高且缺乏勞動人口，近距噴灑藥物容易造成農藥中毒的危險，無人機噴藥防治效率高又安全，一分地僅需5分鐘就能噴灑完成，希望推廣給鄉內農民，進一步改善農業勞動力高齡化現象。

荔枝椿象從2月開始產卵至8月成蟲，越冬至隔年1月，全年均對農作物造成危害，每年2月是荔枝椿象成蟲越冬後體力最差的時候，竹崎鄉公所指出，這時候進行清園及越冬後防治效果最好，共在竹崎村及龍山村選出4處示範田區，將透過無人機進行3-4次農藥噴灑，協助農民防治荔枝椿象，也讓農民清楚得知無人機防治荔枝椿象的效果。

今天示範觀摩會現場以非化學農藥-肪酸鹽類（皂鹽）防治，當椿象被皂鹽噴灑後約一分鐘，會因呼吸作用受阻礙窒息而死。山區林姓農民表示，大面積田區由無人機進行噴藥防治或許可行，但山區土地分布零碎，若想大面積防治，還需與鄰田主人取得共識；也有洪姓農民表示，因無人機噴灑藥劑濃度較人工施藥高，藥害、安全期等還有待討論。