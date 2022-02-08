台股虎年開紅盤，航運三雄長榮、萬海及陽明再獲資金青睞，昨（7日）強攻漲停後，今再拉出逾3%的漲幅，表現相當強勢。而根據研究機構數據顯示，去年12月貨櫃船的準點率創新低，顯示供應鏈緊繃狀況未緩解。

長榮、萬海及陽明昨噴至漲停，長榮上漲11元至124元，萬海漲14.5元至162元，陽明漲9.4元至108元，一掃1月頻頻走跌的陰霾。今持續上攻，三雄收漲逾4至6%之間，長榮收在129元，陽明收在112.5元，萬海則以172元作收。

航運市場分析機構Sea-Intelligence日前發布報告指出，去年12月底，全球貨櫃輪的準點率僅32.05%，再次創新低也跌破去年8月的低點33.45%，顯示全球塞港及航運供應鏈問題仍然難以緩解。

此外，萬寶投顧投資總監蔡明彰認為，貨櫃三雄漲停是台股的重大訊號，代表價值股股票成為台股主流，且今年殖利率直接有機會超過10％，將會大舉吸引電子股的資金。

蔡明彰點出，若下半年疫情緩解，日用品需求大幅增加，貨櫃三雄今年EPS 就算不超過去年，也會有8至9成的水準，若以長榮去年每股盈餘（EPS）估45 元，今年也會有36至41元，且去年股價已跌過，今年本益比只有3倍，這就是價值股的特性。

不僅如此，本土法人最新發布的長榮投資報告也提到，貨輪準點率及海運貨物運輸時間表現仍低落，預期第一季供應鏈不順的市況延續，運價淡季修正有限，因此將長榮的目標價調至150元。

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