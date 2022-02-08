紅包資金歸隊助攻 存股策略搶抓金虎行情

農曆年後開工日，隨紅包資金歸隊，加上農曆年節期間，美股回溫，本土疫情獲得控制等，開出亮麗紅盤。永豐投信8日指出，就過往經驗來看，台股農曆年後10日、20日、60日，上漲機率都高達八成以上，只是2022年在升息、疫情影響下行情震盪幅度加大，投資人宜採取存股策略，佈局虎年行情，尤其ESG權值型ETF與偏重科技股配置標的反彈潛力值得留意。

永豐投信觀察，據Cmoney數據統計，農曆年後紅盤日與年後各期間的台股漲跌變化觀察，台股農曆年後紅包資金陸續歸隊，可望帶動股價自相對低點回升，年後10日、20日、60日，上漲機率都高達八成以上，平均漲幅分別可達2.58％、3.39％、5.13％，永豐投信建議，科技股在年前遭逢市場摜壓，目前股價仍見壓抑，惟蘋果、亞馬遜等財報表現亮眼，推升市場投資情緒，後市持續觀察權值股消化疲弱盤勢動向。

永豐投信指出，升息壓力下，市場偏好業績題材與美財報正向的技股供應鏈表現，此外，科技股跌深權值標的，股價下跌後殖利率上升，基本面穩健等利多因素護體下，也帶動紅包資金回流挹注。

此外，政策面因素也有利台灣科技業後市發展，為抗衡大陸崛起，美國眾議院於2月初通過《2022年美國競爭法案》，授權撥款3000億美元用於研發，包括520億美元用於補貼半導體製造、汽車及電腦關鍵零組件研究，未來六年仍有高達450億美元投入緩解供應鏈短缺問題，台廠在美設立晶片廠亦將獲得補助，該法案也提出強化美台經貿、科技與安全合作等。

永豐投信指出，近期仍宜留意地緣政治風險對金融市場影響性，烏克蘭與俄羅斯衝突，美國增派美兵力集結，烏俄緊張情勢，使得農曆春節期間油價出現大幅反彈，西德州及布蘭特原油價格及天然氣價格皆見大漲。永豐投信指出，近年地緣政治風險帶來的市場動盪，若再度出現行情大幅回弱，將提供投資人市場短期修正後的較佳進場點，其中，ESG權值型ETF與偏重科技股配置的ETF為近期回檔後反彈潛力較大標的。