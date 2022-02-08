原物料價格高漲、通膨現象處處發生，產業出現「上肥下瘦」現象，全球疫情更像不定時炸彈，不時攻擊廠商作業。中華經濟研究院長張傳章8日表示，2022年開春以來各地景氣出現延滯，全球兩大經濟體G2有下修2022年GDP年增的動作，台灣今年經濟成長率會不會保四？「就看疫情能否控制得宜」，民生消費才得以增長，原已處於高成長的出口、投資仍要維持原有的動能，整體經濟才會有不錯的表現！

「如果疫情可以控制，且政府能採用『與病毒共存』的作法」，張傳章說，就相對上能把今年的經濟成長衝出來。

國發會7日發布的官方資料，展望今年經濟成長認為「可望超過4％」，因為出口持續強勁，民間消費回穩及投資動能延續的三大動能推升。中經院2021年12月估測2022年臺灣經濟成長為3.67％，張傳章說，「中經院的估值比較保守」，主要顧慮疫情的不確定性。

中經院副院長王健全指出，2022年台灣經濟成長模式呈現「內外持平」，其中民間消費對經濟成長之貢獻最為重要，全年GDP年增要到4％，民間消費年增需有5％的成長，民間消費在GDP分母占40～50％，對GDP貢獻度約2個百分點，近期的OMICRON本土疫情擴散，防疫政策立即更嚴，這對經濟動能不好。

「要在疫情管制和經濟發展之間取得平衡」，王健全說，若仍要控制疫情，就要有對民間消費再有備案，讓經濟成長動能持續，政府不要冒然啟動三級警戒，可以鼓勵外帶或折扣券因應，政府可採南蛋北運作法，應加強獎勵業者南客北運，送遊客到北部大飯店旅遊。

中經院建議「採用與病毒共存」的策略。張傳章表示，專業分析OMICRON的感染力高、重症率低，歐洲、英國已有與病毒共存政策，疫情指揮中心有透露2/28要提出「台灣模式」，主要是高齡接種率/覆蓋率、和第三劑接種率一定要拉高，醫療資源木不會耗損，才能與病毒共存，邊境才能開放，這也是日本對台灣認為待改進之處。