台中市文心蘭栽培面積113公頃，為台灣最大產區，90％外銷日本市場。（本報資料照片）

「富市台中」新年賀年花牆將以甜柿等水果配合花卉打造，展現台中農民的祝福。（本報資料照片）

「富市台中」新年賀年花牆將以水梨等水果配合花卉打造，展現台中農民的祝福。（本報資料照片）

「富市台中」新年賀年花牆示意圖。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

2022中台灣元宵燈會12日即將點燈，台中市農業局特別設置「富市台中」新年賀年花牆，以百合花、文心蘭、萬代蘭、火鶴花為背景，融入水梨、椪柑、甜柿等水果打造，展現台中農民的祝福。整體空間更以年輕人喜愛的波波球場景為主題，台中城市吉祥物石虎家族也來湊熱鬧，讓賞燈民眾感受台中的滿滿祝福。

2022中台灣元宵燈會「台中虎耶YA！」12日至20日在文心森林公園盛大展開，以環境友善議題融合劇場式體驗及傳統生肖「虎」年意象，規劃5大主題燈區，還有結合在地花卉、植株所打造的賀年花牆與波波球，形成絕美拍照景點，歡迎民眾前來看燈、賞花。

農業局指出，台中市花卉栽培面積共1389公頃，為文心蘭、火鶴花、百合及唐菖蒲的重要產區，其中火鶴花的種植技術領先全球，具全年開花特性，品種花色多樣，易包裝、耐貯運、瓶插期長及花型獨特等，深受國內外消費者喜愛，在日本市場中以90％佔有率穩定供應。

至於台中香水百合種植面積約198公頃，年產約3840萬枝，產值共9.8億元，產量及品質為全國第一，主要產地在后里、新社、神岡等地，主要栽培品種有紅福特、帕雷諾、試金石、瑪丹娜、曼尼莎、帕芳多、節奏舞者及水晶等。

農業局表示，百合花有著淡雅清香，花朵大且顏色豐富，是居家最好的花卉布置之一。此外，百合花的花名也頗有寓意，除「百年好合」好兆頭，也因其顏色而不同，白百合象徵百年好合、純潔、偉大的愛情；粉百合象徵清純、高雅的愛；黃百合則象徵財富與高貴。

台中市文心蘭栽培面積113公頃，年產量達2947萬支，占全台51％，產區包括新社、后里、東勢、石岡及北屯等地，為台灣最大產區，90％外銷日本市場。文心蘭花色鮮黃亮麗，盛開時宛若迎風婆娑起舞的女郎，而有「跳舞女郎」美名，適合居家布置和花藝設計。