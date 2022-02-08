城市中高樓密集，容易導致住宅客廳採光不夠，尤其是住在低樓層的人，客廳總是很昏暗，這種風水容易讓運勢敗壞，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，若想要解決客廳昏暗的風水問題，可藉由人工照明補充光源，或擺放鏡子、換上淺色壁紙，就能在2022年告別霉運，迎來好運和財富。

客廳陰暗的不利影響：

▍1.財運不佳，破財漏財

客廳的光線一定要明亮，才能讓財氣聚集在家中，讓主人的財路暢通無阻。客廳也是家裡的內明堂，明堂是風水中的聚寶盆，明堂越亮，財運越旺。如果客廳昏暗，就會導致財神不入家門，家人財路不通，難以發財。長期居住在此，家中的財運便會一落千丈，甚至還會發生破財、漏財之事，讓家人愁眉不展。

▍2.事業受阻，貴人運差

客廳如果敞亮開闊，貴人運和事業運就會比較好。如果客廳光線暗淡，客人來了也會感覺到不自在，心情沉悶，讓他人留下不好的印象，不利於貴人運勢，使得家人難以得到他人幫助，同時也會使家運衰敗，讓主人的事業走下坡路。

▍3.健康受損，容易生病

如果客廳長期沒有陽光照射，將導致家中陽氣不足，到處都充滿了霉氣和晦氣，久而久之，就會擴散到家裡每個角落，人經常在這種環境下生活，體內陰濕之氣就會比較重，變得很容易生病，總是往醫院跑。

▍4.氣氛壓抑，家庭不睦

若是家裡客廳採光不足，環境陰暗，會讓人變得很壓抑，家人一直籠罩在這種氛圍中，就非常容易起爭執，家中感覺不到一絲溫暖，嚴重破壞家庭和諧。

若想要彌補採光不足，改善風水，有以下三種做法：

▍1.補充光源

客廳光線不夠，那我們首先要做的就是補充光源，可以多在客廳設置一些輔助燈具，平常適當開上幾盞燈，保持客廳光線充足，為客廳營造一個舒適的氛圍。

▍2.擺放鏡子

在客廳擺上鏡子，利用鏡面的反射原理來照亮客廳。不過在擺放鏡子時，要注意不能正對大門擺放。

▍3.淺色壁紙

如果想改善客廳採光，最好使用純色且顏色淺淡的壁紙，比如淺黃色、淡藍色，純白色，可以讓客廳顯得比較明亮。

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