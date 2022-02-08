如何看待台灣2022年的景氣，東森(2614)集團總裁王令麟說，太好了！會比去年更好，所有電子業等等訂單表現都很好，自已認為今年出口應該還是很好，消費力道很夠！

東森集團2021年營收400億，較2020年成長100億，獲利52億，成長130%，總裁王令麟說，今年營運有兩大主軸，包括節能減碳愛台灣，另外，不只要重視科技的應用，還要和異業結盟彼此抱團取暖！

王令麟指出，環境變化很快，疫情期間企業經營很辛苦，集團旗下零售及線下發展都很好，推升2021年有好的成績表現。展望2022，集團有三大發展策略，包括1.東森新經濟；2.零售業發展持續擴大規模，持續獲利；3.全球市場發展。

東森旗下轉投資東森購物網2021全年EPS達17.7元，超越2020年的14.11元，創下歷史新高。王令麟說，東森購物要單獨上市櫃目標不變，目前進度和券商談得差不多，目標希望能趕在今年底，不過還是得要看外在環境的變化。他笑著說，現在沒有資金的需求，東森購物今年EPS有機會達20元，自已其實不希望東森購物上市，不過小股東們和員工很熱情，為示不辜負大的期望，會努力推進。

東森集團2022年三大發策略，包括第一東森新經濟：包括做到媒體與零售、線上與線下的四面整合，從行銷、銷售、會員服務、產品開發都運用大數據，改變流程與品質，才是新經濟的根本。2.將透過更廣泛的異業結盟，來打造東森生活圈的新經濟，將在今年先開設3~8家的新型複合店，並預計將會在東森集團中和總部成立便利商店與寵物的複合店，預計2026年寵物店達500家時，其中一半將為大型的寵物複合新型商店。

第二大發展策略為零售業發展持續擴大規模、持續獲利，由自營商品發展以及規模化的成長，東森購物在獲利能力上，一直維持高於業界的獲利率，東購自營商品占35%，稅後獲利率達6.8%，是台灣線上零售第一。2.除了美妝，保健自營商品外，東森將強化寵物自營商品的發展，包含代理國際寵物品牌，也發展寵物保健品，預計將大幅提升東森寵物雲的獲利能力，目前寵物雲的線下營收已達市場10%，透過線上通路的發展，結合寵物自營商品策略，2022年寵物雲預計將達26億的營收，並開始創造獲利。

第三大發展策略為全球市場發展，特別其是大陸以及東南亞市場為重點目標市場，草莓網在大陸，日本，韓國，香港，東南亞的新加坡、馬來西亞等均有顯著成長，東森也將擴大在草莓網上銷售東森自營商品。