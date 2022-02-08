別人的老闆總是不讓人失望！1名網友所任職的小公司今年開業第20年，老闆特地依每人年資給開工紅包，他任職10年收到「1萬元紅包」，此外他大讚老闆往年公司獲利時都大方給獎金紅利，即使虧損時也會信守開出的承諾，絕對給2個月年終，該網友說「人是互相的，老闆對員工好，員工自然就會努力工作打拼」。

該網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他在任職的公司已有10年8個月年資，今年因為是公司成立20周年，老闆特別依員工年資給予開工紅包，他因此拿到1萬元，讓他開心地說「很慶幸自己能進入一家好的公司」，他說公司不大，全部員工加起來不超過20人，員工都是只進不出，原因就是老闆人很好。

1名網友大讚老闆往年公司獲利時大方給獎金紅利，虧損時也會信守承諾，絕對給出2個月年終。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友說，公司賺錢的時候老闆從來不吝嗇給予年終、獎金，紅利也都很敢發，就算是營收較差的時候，老闆也都信守當初他進到公司所說的承諾，「年終至少會有2個月，沒少過」，他認為人是互相的，老闆對員工好，員工自然就會努力工作打拼，因此相當珍惜這個機會與這個老闆。

其他網友則留言「真的，好老闆不多」、「果然是別人的老闆」、「有一種老闆叫做『別人的老闆』」、「恭喜遇到稀有動物」、「別人的老闆總是不會讓人失望」、「有缺人嗎」、「我從沒遇過這種老闆」、「超羨慕」。