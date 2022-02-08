蔡政府宣布針對日本福島核災區食品輸入8日起解禁，面對國人仍對核災區食品有疑慮，新竹市長林智堅8日在臉書PO文力挺中央，他表示，福島5縣食品的開放，市府支持中央用比國際更嚴格的標準，採納專業意見，讓科學說話，回歸科學檢驗，來為國人的食安把關。

新竹市長林智堅8日在臉書PO文力挺中央解禁日本福島5縣市食品。（摘自林智堅臉書／陳育賢新竹傳真）

行政院今天上午舉行記者會，宣布解禁日本 島、茨城、櫪木、群馬與千葉等5縣市食品，林智堅今天中午也在臉書貼文力挺這項政策，他說，台日兩國一直是國際上的夥伴，10多年前，311大地震國人伸出援手，協助日本重建家園，疫情期間，日本更捐給台灣430萬劑疫苗，讓我們得以守護彼此的健康。

林智堅指出，從2011年311日本東北大地震到今日，世界各國已放寬或解除對福島周邊食品的相關管制，全世界只剩台灣與中國仍限制福島周邊地區所有食品輸入。

夥伴，是在艱難時刻相互幫助的朋友。現在台灣與日本、美國、歐洲關係最為緊密，也正是台灣走向世界關鍵的時刻。我們要加入CPTPP，要和世界平起平坐，就必須和國際接軌，彼此互惠往來，去年公投結果，更顯示了國人對於走向世界、接受國際標準，並且參與國際貿易體系的決心與共識。

他強調，面對福島5縣食品的開放，市府支持中央用比國際更嚴格的標準，採納專業意見，讓科學說話，回歸科學檢驗，來為國人的食安把關。