北市士林區陳姓男子去年9月10日在社正公園內飲酒，因不滿謝男講話音量太大聲，出言制止卻遭激怒，推倒謝男後並跨坐在他身上狂毆，警察到場，陳渾然不知謝男已經沒有氣息持續出拳毆打，大喊「我要打死他」，謝男經送醫仍回天乏術，士林地檢署日前偵結，認定死亡是陳跨坐謝男身上導致窒息，依傷害致死罪起訴陳男。

53歲陳男居住在社子島，常在附近一帶飲酒，案發當天晚間10點25分在社正公園內與79歲謝男發生口角，陳先徒手推倒謝，再跨坐在謝男胸、腹之間，用其中一隻手指截肢，只剩下大拇指的拳頭，狂毆謝男的頭部、胸部、腹部。

李姓路人見狀，試圖要制止陳男繼續毆打，陳則稱「我要打死他，打死他剛好而已」、「打電話報警」等，員警到場，陳還坐在謝男身上不斷出拳，完全不知謝男已沒有氣息，員警立即將人拉開，將謝男送醫急救，醫院凌晨1時16分宣告死亡。

檢察官調查謝男也有喝酒，動手的陳男呼氣值0.84mg／L，經法醫研究所解剖死者，認定死亡原因是胸、腹受外力壓迫導致呼吸道、肺臟通氣受阻造成窒息，引發呼吸衰竭死亡。檢察官認為，陳男雖然毆打死者，但力道並非巨大，並非致死原因，後來因呼吸衰竭死亡，並非基於陳男殺人犯意而為，因以傷害致死罪起訴。