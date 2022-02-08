一名楊姓男子去年4月與妻子到一家化妝品店購物，認識門市年輕女美容師，事後竟佯稱要進行售後療程，要求女美容師到某飯店幫他按摩，女方初入社會，衝業績而同意前往，但楊男卻在按摩中獸性大發，從後方環抱她親吻，並壓在床上用下體磨蹭臀部，女方下到躲入廁所打電話向男友求救，男友帶著女方父親報警當場救出女店員，楊男依強制猥褻罪判1年2月徒刑，仍可上訴。

根據判決書記載，楊姓男子在110年4月14日與其妻子同至某化妝品門市消費，認識門市的美容師A女，並取得A女聯繫方式，隔幾天後，楊男佯稱要進行肩頸、臉部按摩為由邀約A女於同年月19日前往臺北車站見面。

雙方碰面後，楊男向A女表示可前往附近飯店進行售後療程，於是共同至飯店房間內楊男立刻將自己所穿襯衫、外褲褪去，僅著內衣褲，要求A女為進行肩頸按摩，過程中，楊男竟拉住A女左手，A女驚嚇之餘將手抽回並請楊男休息後，楊男又撫摸A女右手及臉頰，甚至從後方以雙手環抱住親吻A女頸部，再隔著衣物用生殖器磨蹭A女臀部得逞。

A女嚇得立刻以身體不適為由躲到廁所內，以通訊軟體Line傳送訊息給男友求救，男友立刻報警，並帶著警察上門，將楊男當場逮捕。

楊男承認在按摩過程中，親吻A女手部、脖子、撫摸A女手部與臉頰、以生殖器磨蹭A女臀部，但矢口否認有何強制猥褻行為。還辯稱，案發當日我牽著A女的手並摟她的腰、摸她的頭髮，我們就一直走到我在天成飯店的房間內，一路上談談笑笑，A女也沒有說不舒服或怎樣，我覺得她跟我應該有感情了，而且她幫我按摩時，我覺得她對我很好，她如果沒有同意的話，怎麼會陪我進來，而我將錢放在口袋，做完按摩就會給她了，如果有更進一步，我會給更多的錢，她也同意，我覺得A女是默認，不然一個正常的小姐她不會獨自跟我去我自己住宿的房間內，而我認為A女是故意設計陷害我，她第1次在公司幫我按摩時拉著我的手像搞曖昧，當時她就有計謀仙人跳

楊男的妻子也辯稱，我與丈夫到A女任職的公司門市消費時，A女有幫丈夫做療程，到處摸來摸去，瞹昧的很，我還聽丈夫說當天A女有留電話給他，我有看到A女偷遞東西給丈夫，我聽丈夫說A女有打電話給他，說要做身體按摩等。但法官認為，這些都只是楊妻聽老公轉述，因此不予採信。

法官調閱飯店監視器發現，當天楊男與A女進入飯店、搭乘電梯、前往房間過程中，其等均無任何肢體上互動，且A女在行進過程中均與被告保持一定距離，並無明顯交談情形，可研判A女初因業務上關係與被告相識，且其等互動不深，難以認定A女於對被告存有任何男女好感情愫。

法官也查出，A女從未向楊男提出任何金錢要求，且女方獲救時馬上抱著父親大哭10分鐘，情緒反應符合被害常情，根本不是仙人跳。法官審酌，楊男犯後還矢口狡辯被仙人跳，且造成女方身心受創，依強制猥褻罪判他1年2月徒刑。可上訴