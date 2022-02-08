高雄駱姓男子長期吸毒且幫人改槍維生，與他新婚才4個月的太太眼見日日苦勸無效提離婚，駱男見太太離意堅決，竟怒急攻心、掐死太太。高雄地院審酌駱男犯案手法及犯後無悔悟之心，依殺人罪判無期徒刑，可上訴。

檢警查出，洪姓女子和前夫育有1個30多歲的兒子，2019年經朋友介紹認識駱男，2020年2月登記結婚。洪女知道駱男前科累累，不但染有吸毒惡習，平時還靠改槍、賣槍維生，婚後時常苦勸駱男走正道，駱男不但不聽勸還時常家暴洪女，洪女傷心之餘帶著兒子搬回鳳山的娘家居住。

2020年7月10日凌晨駱男去找洪女，洪女的家人讓駱男進屋，兩人半夜在房間再度爆發爭執，但洪家人以為夫妻吵架「床頭吵、床尾和」，當下不疑有他。當天上午醫院通知洪家人、洪女沒有依約回診，家人才驚覺有異，發現房門遭反鎖，找鎖匠開門後，驚見洪女陳屍在臥房床上，已無生命跡象。

法官查出，駱男不願意好好工作，喜歡吸毒、飆車，經常出入KTV及舞廳，22歲就開始販賣槍枝維生，每份工作只維持1至2週，每次工作幾乎都會與老闆有口角或肢體衝突，後因討債工作違法一度入獄2年。

駱男辯稱自己有精神病，洪女也有精神問題，兩人爆發爭執前，是洪女不斷言語刺激他，他才掐洪女脖子，後來他為了買毒品先行離開，接到警方通知才知道太太已經死亡，開庭時駱男還一度反悔稱「我說的法官都不相信，所以我只好承認，這樣比較乾脆」。

法官認為，駱男雖坦承殺人犯行，但對諸多案情細節並未坦白承認，對太太死亡也沒有愧疚或難過的表現，依殺人罪判駱男無期徒刑、褫奪公權終身，全案仍可上訴。