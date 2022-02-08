花蓮縣吉安鄉立幼兒園的幼兒們在新春期間，化身「祝福小天使」，將親手繪製的卡片送給弱勢孩童，在新的一年，溫暖他們的心。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉立幼兒園的幼兒們在新春期間，化身「祝福小天使」，將親手繪製的卡片送給弱勢家庭，並主動給予擁抱，溫暖他們的心。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

小小孩兒，大大愛心！花蓮縣吉安鄉立幼兒園結合課程，讓孩童義賣家中的二手物品，並將逾7000塊的義賣所得，全數捐至吉安鄉仁愛基金，協助鄉公所轉贈給有需要的人，新春期間，幼兒園的孩童也化身「祝福小天使」，將親手繪製的卡片送給弱勢孩童，在新的一年，溫暖他們的心。

吉安鄉幼兒園培養幼兒教育善心帶動社會關懷，透過環保回收再利用課程，延伸「讓愛深耕、助人為樂」的教育價值，邀集幼兒分享家中二手物品，經由義賣販售後共獲7703元，並將義賣所得，全數捐給吉安鄉仁愛基金，並委由吉安鄉公所社會課，嚴選個案，轉贈至所需的家庭。

新春期間，幼兒園的師生在吉安鄉長游淑貞、鄉公所社會課長周澤生及幼兒園長賴花美的陪同下，前往慰問近日遭逢特殊境遇家庭的孩童，小朋友們也在親手彩繪卡片上，寫下溫暖的祝福語，送給3名剛歷經父親病逝的孩童，主動給予大大的擁抱，化解他們悲傷情緒。

而另名黃姓母親，日前經診斷確定罹患癌症，面臨沉重醫療與家計負擔的她，見孩童們對她的關心，不禁紅了眼眶，自己所承受的萬斤壓力，和眼淚不自覺的一傾而下，懂事乖巧的女兒，也抱著母親輕聲地說，「媽媽加油！不要哭！」。

賴花美指出，孩子們從實踐參與的過程中，感受到社會有愛、互助關懷的正向力量，此活動也獲得許多家長迴響，認為既溫馨又具有教育價值，甚至有小朋友告訴自己，「可以用自己小小的力量，幫助別人，真的覺得很有意義」。

吉安鄉公所表示，經社會課詳實掌握家戶困境與需求，了解特境孩童們的願望後，利用義賣所得購買書包、餐袋、文具等，並製成新春福袋，盼能成弱勢家庭最實質的幫助。