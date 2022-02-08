嘉義市耐斯王子大飯店、嘉楠風華酒店、新悅花園酒店等3家飯店榮獲網友票選名列2021「台灣最美飯店」，市長黃敏惠8日表揚這3家飯店業者，肯定他們為嘉義市爭光，努力打拚促進嘉義市觀光旅遊。

黃敏惠表示，此次活動分3大類全台25家飯店獲此殊榮，嘉義市就有3家，10家都會型獲獎飯店中，台北4家，新北、台中及高雄各1家，唯一非六都獲獎的3家就在嘉義市，獲獎飯店都用心經營出各自的美麗及特色，為嘉義市爭光。

黃敏惠表示，嘉義市有畫都、木材之都、管樂之都、棒球原鄉等美名，都是要打造嘉義市為「雲嘉南觀光休閒消費中心」、發展文化觀光的豐厚底蘊，而飯店業在觀光產業是非常重要的一環。

市府觀光新聞處表示，此次易遊網舉辦票選最美飯店活動，分為「渡假型飯店」、「都會型飯店」及「最美房間」等3大類別，共有100多家飯店參與，超過15萬名網友票選，累積約31萬票數，共有25家飯店獲得2021「台灣最美飯店」殊榮。

市府觀新處表示，嘉義市2020年底公告「具人文或歷史風貌之相關區域」後，已輔導6家合法民宿成立，提供旅客更多元的住宿選擇，且陸續建置了電動公車、YouBike2.0等公共運輸系統，遊客也有更多樣的交通工具可以使用，這些都帶動來嘉觀光的人潮。

市府觀新處指出，今年春節連假期間，來嘉的旅客多，嘉義市旅宿飯店普遍住房率約6至7成，主要是受疫情影響以致部分旅客退訂，另外，去年2021台灣設計展在嘉義市舉辦，10天展期吸引超過200萬人次參訪，顯示嘉義市有觀光魅力。