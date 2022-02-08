法務部要求各地檢署清查贓物庫加強毒品證物管理，北市警方被查出有28件三、四級毒品案證物未領回，對此市警局指出，為加強毒品案件管控，擴充毒品資料庫功能，未來針對毒品裁罰案件管制、毒品證物管理、銷毀等，並以電腦化系統控管，如發現有毒品案件未依流程處置，或是即將過期，將指派專人逐案通知、儘速處置。

調查局2021年發生盜賣毒品醜聞，法務部於是要求各縣市地檢署，針對贓物庫的毒品管理全面清查，其中北市警局被發現有28起微量三、四級毒品未領回。

北市警局表示，相關案件承辦人已給予懲處，但也有部分案件因地檢署發函處分命令時已經逾時，法務部去年9月9日，已邀集各司法警察機關召開「研商加強查緝大麻及新興毒品計毒品保管會議」，決議各檢察機關通知查獲領回屬於行政沒入之三、四級毒品，將副知本局刑事警察大隊加強控管，如有逾時未領回等情形，將依相關規定議處。

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