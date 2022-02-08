IC測試載板廠雍智科技(6683)受季節性淡季影響，2022年1月合併營收雖降至近8月低點，仍維持雙位數年成長、改寫同期新高。由於測試介面需求及複雜度續增，法人對雍智今年營運展望維持樂觀，看好有機會維持雙位數成長動能。

雍智股價去年11月初觸及385元的近4月高點後拉回，牛年封關日下探268元的逾3月低點，昨（7）日虎年開紅盤反彈上漲2.01％，今（8）日開低後翻紅上漲1.43％、早盤持穩盤上，終場小漲0.18％、收於280元。三大法人昨日轉戰多方、小幅買超37張。

雍智受惠測試載板、探針卡及IC老化測試載板需求暢旺，2021年營運成長動能暢旺，第四季雖受晶圓短缺及客戶庫存調整影響而略為轉淡，仍以3.67億元改寫同期新高、歷史第三高，使全年自結營收達14.81億元、年增20.6％，順利改寫歷史新高。

受步入產業淡季及工作天數較少等季節性因素影響，雍智2022年1月自結營收1.12億元，雖較去年12月1.3億元減少達13.94％、降至近8月低點，仍較去年同期1億元成長達11.82％，改寫同期新高。

法人指出，雍智近年順利切入晶圓探針卡，隨著客戶陸續驗證通過採用，帶動業績穩健成長，去年探針卡營收貢獻達2成。而攜手同業合作開發的微機電（MEMS）探針卡，亦打入台系客戶高階5G手機供應鏈，今年可望為營運帶來貢獻。

整體而言，由於測試介面需求及複雜度持續增加，法人對雍智今年營運展望維持樂觀，預期營收有機會維持雙位數成長動能，惟仍需觀察主要客戶新品量產進度、以及是否有重複下單情況。同時，公司積極導入智慧製造以提升生產效率，獲利表現可望同步提升。