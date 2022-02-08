行政院今日宣布調整日本福島周邊5縣市食品管制，時力黨團今日主張，開放前應落實禁止高風險項目輸台等四項配套措施，民眾黨則提出社會溝通等三大訴求。

時力指出，福島食品解禁，背後有台灣爭取國際參與空間的意義與重要性，但長期以來，政府食安管理的能力不斷遭受挑戰，國人普遍缺乏信任也是事實。

時力對此主張，行政部門應落實以下四點：一、「草案預告堅守程序正義」；二、「提出食安風險評估及實地採驗結果」；三、「禁止高風險項目輸台」；四、「嚴守高標準查驗把關措施」。

民眾黨表示，並不反對開放福島食品進口，但希望做好相關配套措施，也不需以媚日或反日為前提，但政府要以民眾的健康為重，跳脫黨派利益與意識形態的鬥爭。

民眾黨也提出三大訴求：一、社會溝通；二、源頭管理；三、明白標示。食安規範應涵蓋原料、再製品、調味料，甚至是食品添加劑等，不至於衝擊國內食品商。政府應做好適當標示，讓民眾充分獲得資訊，自由做出選擇。