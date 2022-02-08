自從福島核災發生後，我國一度全面禁止福島等5縣市所有食品進口，行政院今天宣布，將開放福島等5縣市核食進口，但預告僅10天，對此，主婦聯盟認為，法規命令原則應該要預告60天，才能讓民眾充份表達意見、瞭解及溝通，之前萊豬預告7天、此次福島5縣市食品又僅預告10天，「不利民眾瞭解」。

據食藥署統計，從福島核災後，我國檢驗日本18萬餘件食品，雖然全數符合我國標準，但有236件檢出人工核種並以茶類、水產品等為多，去年也有8件並以菇菌類產品為主。

主婦聯盟執行長吳碧霜表示，主婦聯盟曾在2016年時組團赴日本瞭解當地實際狀況，也發現輻射塵會飄散，因此限制特定區域食品無法有效管理，當時就建議應針對高風險產品把關，但民眾仍會擔憂，尤其對邊境管理、檢驗量能等仍有疑惑，應要透過訊息揭露，讓民眾知悉如何因應台灣與國際接軌。

吳碧霜建議，食藥署每天公布「萊豬儀錶版」，並要求如散裝業者也要標示原產地，此次應該也要有相關的措施。

至於食藥署在昨晚公布研究報告，而且開放福島5縣市食品預告僅有10天，吳碧霜，如同衛福部長陳時中所說的「走向正常化」，那就應該充份做到與民眾溝通，而不是用急就章的方式完成此事，也不利民眾瞭解。