花蓮太平洋燈會，週休假日有YOYO哥哥姐姐見面會，以及民俗技藝表演闔家同樂。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

農曆春節假期9天結束，位於花蓮市太平洋公園（南濱段）及壽豐鄉鯉魚潭風太平洋燈會活動仍持續展演，太平洋燈區以花蓮好虎（福）氣為主題，並設置8大虎年主燈燈區，年節假期已吸引20萬人次遊客，活動到3月6日止，期間剛好碰上太魯閣馬拉松3月5日開跑，縣府歡迎，跑完馬拉松剛好可趕上最後一波花蓮燈會。

縣府觀光處長張志翔表示，花蓮太平洋燈會今第10年，主燈「花蓮好虎(福)氣—福星高照」的精采視覺音效展演，以及鯉魚潭紅面鴨創意水舞演出，新春假期，絡繹不絕的參觀人潮延續到東大門夜市、市區金三角及鯉魚潭商圈，為縣內觀光業帶來一波商機。

張志翔說，在春節年假期間無法到場的民眾也不用擔心，燈會活動將持續到元宵節、228連假後，白天在壽豐「鯉魚潭展區」上午9時半至下午5時半；晚間「太平洋燈區」有結合在地觀光與文化特色的8大燈區，並搭配光環境造景。展演期間晚上6時至10點時間亮燈，主燈秀從每晚6時至9時半，每30分鐘配合聲光秀進行展演。

張志翔表示，特別安排每周六晚間7時YOYO哥哥姐姐見面會，周休例假日更有民俗技藝表演闔家同樂，12日有團慶吉祥街舞表演及中國戲法表演，15日元宵節當天也有元宵節猜燈謎。縣府安排接駁車往返車站及美崙地區觀光飯店之間，民眾可多加利用，把握最後展期前來花蓮燈會旅遊參觀。同時注意防疫措施。