大批示威者今天開著卡車及露營車占據紐西蘭國會所在的威靈頓街頭，抗議政府Covid-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制以及疫苗接種措施。這場示威是仿效加拿大先前的抗議行動。

數百車輛今天停靠在俗稱蜂巢大廈（Beehive）的國會大樓周邊道路，車上掛著標語寫道「還我們自由」、「強迫不是同意」。

另有數百車輛在市中心繞街按鳴喇叭，超過千名示威者步行聆聽演說。

威靈頓男子梅恩（Stu Main）表示，示威群眾認為當局對他們所憂心權利受損的聲音充耳不聞。

他說：「我其實有打疫苗，但反對政府強制民眾接種。」「我覺得強迫不想施打的民眾接種，真的很難看。」

示威遊行過程平和。警方表示，無人被捕，也無重大事件發生。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，不打算與示威者對話，她認為紐國多數民眾明顯支持政府的接種計畫。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110208