台東焚化廠8日單爐進行試投垃圾。（台東縣環保局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東焚化廠8日單爐進行試投垃圾。（台東縣環保局提供／蔡旻妤台東傳真）

外縣市不再代燒垃圾，加上各掩埋場飽和，促使台東縣府加快焚化爐試燒測試，台東縣環保局表示，焚化廠共17大類系統，去年底分別通過單體測試後， 8日首次進行全廠系統同步運作測試（簡稱試俥），然而，環保團體認為縣府迴避最敏感的底渣和飛灰處理，資訊不公開，也不受民眾監督。

「自主處理能力才是解決垃圾問題的根本之道」，饒慶鈴表示，台東垃圾處理在近年外縣市無法協助代燒情況下，台東必須要擁有自主處理垃圾的能力，台東焚化廠已進入一個新的階段，工程試俥期的每一個階段都將格外重要，今天的試投垃圾焚化雖只是單爐的少量投入，卻是焚化廠首次進行全系統校調測試，為七月的試運轉做好完善的準備。

環保局指出，焚化爐的試燒，關鍵在於確保全部17項系統的完整運行。而試俥期會使用柴油點火將爐體緩慢加溫至穩定後投入垃圾，產生蒸氣後進行各系統調校，試燒非連續狀態，如需檢修調整，就會停止投料熄火後進行檢修。

此外，焚化廠爐運作時，當天氣相對溼度高、溫度低時會因天氣狀況產生白煙，此為水蒸氣遇空氣凝結所致，請民眾不用擔心。除每日產生的垃圾外，將優先處理掩埋場堆置中的垃圾及離島垃圾，解決台東垃圾危機。

然而，荒野保護協會1月底曾針對焚化廠回饋金管理問題發函至縣府，至今未獲明確回應。荒野協會認為，焚化廠回饋金需具備監督管理機制，並成立焚化廠營運監督委員會，至於，飛灰及底渣的處理計畫和監督機制，理應向民眾說明及公布。環團建議，補助經費應用在提升周邊居民的生活品質，並落實民眾公民參與。