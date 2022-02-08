5千隻彩色小風車，在微微的春風吹拂下，刷刷地轉動，繽紛色調的地毯風車，畫面非常漂亮，湧入不少拍照人潮。（張妍溱攝）

5千隻彩色小風車，在微微的春風吹拂下，刷刷地轉動，繽紛色調的地毯風車，畫面非常漂亮，湧入不少拍照人潮。（張妍溱攝）

台中市北屯區出現1座「風車公園」打卡新熱點，位於國豐跟文祥街口1處空地，豎立5千隻七彩絢麗的插地小風車，放眼望去猶如「風車地毯」相當壯觀，風一吹來簌簌的繽紛轉動，宛如「風車花」，民眾看了直呼過癮，過年期間天天都有人前往朝聖，遊客穿梭其間拍照，感覺賞心悅目。

「彩色小風車好美、好好拍！」過年期間，中部疫情平緩，尤其北屯區這1處「風車公園」是戶外免費開放空間，春節9天連假，吸引許多遊客參訪新秘境，5千隻彩色小風車，在微微的春風吹拂下，刷刷地轉動，繽紛色調的地毯風車，畫面非常漂亮，湧入不少拍照人潮。

民眾劉小姐指出，看見風車就聯想到荷蘭，在家附近有1座「風車公園」，不但融合在地特色與世界風貌，尤其帶著全家人趁著和煦的陽光拍照，不用搭飛機就能就近享受悠閒怡人的歐洲風情，值得一遊。

北京里長蘇乙青說，防疫期間，國人都避免不必要的國外旅行，讓國內旅遊興盛，為打造觀光景點，於是利用荒廢10幾年的綠地，邀集里民志工們一起動手，從清除垃圾、整地、插立風車等，創造「風車公園」，今年第1次舉行「風車節活動」附近家戶門口前也都插上小風車，盼每年辦下去，創造更多的繽紛幸福感。

國民黨市議員陳成添說，目前北屯區有很多社區營造都發展出在地特色，「看見風車，就想到北京里！」成為當地意象；另仁和社區發展協會以布袋戲展演凝聚地方向心力；三光里的健康藝術走廊、北屯路240巷時光隧道等，都是社區營造的成果並永續經營。