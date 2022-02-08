開放福食就能加入CPTPP？ 羅秉成強調「無交換條件」：馬英九卸任前也表示過意見

行政院今天宣布開放日本福島5縣市食品輸台，民進黨發言人謝佩芬表示，前總統馬英九2016年就曾公開贊同台灣應盡快開放日本福島食品進口，對此，馬英九辦公室質疑，民進黨無視2018年反核食公投民意，刻意援引馬英九過往對福島食品開放的相關看法，以合理化逕自開放的作為，卻忽視馬政府當時的時空背景，也做不到馬英九對國人健康問題的堅持。

行政院解禁日本福島食品管制，並以三原則、三配套，回歸科學檢驗，比國際標準更嚴格來為國人食安把關，不容許核食進口，引來國民黨強烈批評，質疑忽視2018年779萬人反核食的高民意，踐踏民眾食安健康。

不過，民進黨隨即指出，前總統馬英九在2016年受訪就公開贊同台灣應盡快開放日本福島食品進口，6年前就在倡議的事情，國民黨卻亂扯是「突襲」，是否沒在關心馬英九動態？

對此，馬英九辦公室發布新聞稿表示，蔡政府在食安議題上，並未真正優先考量國人權益，如果蔡政府真如此聽馬英九的話，那為何在開放萊豬議題上，卻又不聽馬政府所堅守的「牛豬分離」原則？

馬辦質疑，民進黨無視2018年「反核食公投」展現的民意，刻意援引馬英九過往對福島食品開放的相關看法，以合理化逕自開放的作為，卻忽略馬政府當時的時空背景，也做不到馬英九對國人健康問題的堅持。

馬辦指出，2018年「反核食公投」，台灣民意已經明確拒絕日本核食進口；馬英九2年前也說過，政府必須尊重民意，如果政府有意開放日本福島五縣食品進口，應該再公投一次。

馬辦表示，民進黨繼拒絕「以核養綠」公投民意後，再次悍然拒絕台灣多數民意。這次更是逕自開放，也未與國會商議，更遑論與民眾溝通，早已成「民選專制」；民進黨一再展現自己執政的獨裁鴨霸、踐踏民意，人民終將用選票讓這個專制政權付出代價。