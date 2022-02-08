研究指出，8吋晶圓產能自2019下半年起呈現嚴重供不應求，因此，為解決8吋產能爭奪問題，部分產品轉進12吋生產的趨勢逐漸浮現，不過整體8吋產能若要有效緩解，仍須待主流產品大量轉進至12吋廠製造，預估該時間約在2023下半年至2024年。

據TrendForce研究，2020~2025年全球前十大晶圓代工廠的12吋約當產能年複合增長率約10％，其中多數晶圓廠主要聚焦12吋產能擴充，CAGR約13.2％；8吋方面因設備取得困難、擴產不符成本效益等因素，晶圓廠多半僅以產能優化等方式小幅擴產，CAGR僅3.3％。需求方面，8吋主要產品PMIC、Power discrete受到電動車、5G smartphone、server等需求帶動，備貨動能不墜，導致8吋晶圓產能自2019下半年起呈現嚴重供不應求。

目前8吋晶圓生產的主流產品包括大尺寸面板Driver IC、CIS、MCU、PMIC、Power discrete（含MOSFET、IGBT）、Fingerprint、Touch IC、Audio codec等，其中Audio codec及部分缺貨情況較嚴重的PMIC已陸續規劃轉進至12吋製程製造。