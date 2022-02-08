行政院宣布以「3原則、3配套」，解禁日本福島5縣市食品，最快將於2月下旬正式開放進口台灣；由於部分民眾對福食的食品安全有疑慮，東森集團總裁王令麟今表示，福島食品上架應比照菸酒，如包裝上有「吸菸有礙健康」等標語，只要標示清楚就能在通路上銷售，福島食品也是一樣，只要在產地、檢測、內容等說明清楚，就讓民眾自己決定是否購買。

對於政府解禁福島食品，王令麟表示，贊成解禁，只要政府正式開放，東森購物就會幫忙銷售，因為日本民眾也吃福島食品，現在證明沒有問題，經過日本、台灣政府保證，食品安全沒有問題，全世界只有台灣、中國大陸不開放，王令麟表示，福食應該開放，前提是要標示清楚，讓消費者自己選擇要不要購買。

王令麟認為，福島食品是經濟問題，就用經濟的方式來處理就好，如抽煙、喝酒大家都知道有礙健康，政府只要規定包裝上標示清楚、晚上10點以後才能播菸酒廣告，還是有消費者購買，顯示菸酒還是有經濟市場。

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