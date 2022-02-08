群光宣布，1月營收創下同期歷史新高、達99.3億元，年增率8％，群光月營收已連續五個月超越90億元，打破第一季的淡季魔咒，1月份營收為歷史第三高，顯示第一季需求十分暢旺，法人預估年增率可望高達雙位數。

群光表示，商用NB需求居高不下，帶動群光的高單價發光鍵盤、影像模組與電源供應器的需求，另外，去年因半導體嚴重缺料，AI攝影機無法全面滿足顧客需求，今年群光已加速分散料源，料況較去年改善，將加速趕工出貨。法人預期，在商用NB與AI攝影機的加持下，群光第一季應可交出雙位數年成長的好成績。

展望今年，群光的AI攝影機將成為今年營收成長的最強推手，客戶的強勁需求從去年一直延續到今年，新產品除了智慧家庭影像產品外，今年將繼續擴增車用、商用、醫療用與元宇宙的產品應用，法人認為今年的駕駛監測系統、視訊會議影像系統、商用監測系統、拋棄式內視鏡以及VR/AR等產品，均可增加新的客戶，產品組合將朝向更多角化發展，預期今年影像產品營收成長幅度將居所有產品之冠，高達2成。

群光去年營收首度達陣千億，成長超出市場預期，前三季每股EPS為6.35元，法人預估，去年獲利水準有望挑戰歷史新高，且群光股利政策向來大方，現金配息率為七成以上，目前群光殖利率將遠超出過去平均值。