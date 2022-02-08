台中市長盧秀燕上任後，積極推動污水整治計畫，2018年台中總接管戶數為17萬戶，2019至2021年每年平均接管超過2萬戶，其中，2020年更高達2.9萬戶，預計2025年台中總接管戶數倍增突破35萬戶。盧秀燕8日主持市政會議時指出，台中市污水接管率過去敬陪末座，為了城市宜居及環境整潔，台中積極推動接管戶數倍增計畫，近年接管率屢創新高。

市府8日舉行市政會議，由台中市水利局長范世億進行「污水接管用戶倍增計畫及全面接管執行成果」專案報告。范世億指出，台中市目前有11座水資源中心營運中，每日污水處理量能達26萬噸；另烏日、谷關及台中港等地區水資源回收中心及主次幹管興建計畫，皆已獲中央核定，目前積極推動中；台中市污水接管率2021年底超越台南，污水下水道普及率持續提升中。

此外，有關整體污水處理率（公共污水下水道普及率+專用污水下水道普及率+建築物污水設施設置率），近3年六都成長幅度，台中市表現居六都第一；在2020水利建設成果展，台中市更以六大主題呈現台中水利建設成果，包含污水下水道建設、再生水、水環境、區域排水建設、防災建設成果及水資中心暨環境教育。

水利局指出，市府也積極推廣後巷全面接管，讓原標案接管率僅60％，已大幅提升至90％以上，這不僅提升用戶接管效率，也避免道路重複開挖等問題。

台中市更全國首創用戶接管服務團，提供污水接管諮詢服務，也透過臉書、YOUTUBE、宣導手冊等管道加強政策推廣，未來將持續提升後巷接管環境品質、提供集合式住宅改管補助等，打造台中宜居生活。

此外，清溪計畫成果部分，針對鄰近溪流的各處場所民生污水進行截流淨化，台中市已完成多處重點區域，包含學校、捷運站、機關、市場、營區、公園、商場及夜市等區域。

另有關台中市重大污染來源的一中商圈，因人潮眾多施工不易，經多方努力下，也利用疫情期間商圈人潮空檔，加速一中街周邊接管工程，實際接管戶數已達1140戶；在台中車站污水接管方面，則將加速銜接公共污水下水道系統，預計今年7月完成污水接管。

盧秀燕表示，台中市與中興大學、台中教育大學、東海大學及逢甲大學等四所大學推動「一所大學守護一條河」。起因於很多學校附近有河川經過，如東大溪經過東海大學及東海商圈，許多商家將污水排入，造成污染及惡臭，感謝市府水利局與大學進行整治，讓東大溪污染有所緩解，台中市府共花了32億多元，在大學附近流域進行整治，感謝中央單位補助相關經費，讓台中在河川整治更有績效。