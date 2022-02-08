中華職棒大聯盟CPBL 2022賽季將於4月2日開打，各隊季外也努力補強戰力，富邦悍將繼7日宣布與洋投羅力續約後，8日再與多明尼加籍投手威迪茲（暫譯，原名José Valdez，原譯名華德茲）簽約，新球季將擁有6名外援助陣，以下是富邦悍將新聞稿全文：

富邦悍將新球季戰力補強作業不間斷，球團繼昨日（7日）宣布與羅力續約後，今（8日）再與多明尼加籍投手威迪茲（暫譯，原名José Valdez，原譯名華德茲）簽約，為2022球季補入第6號外援戰力人選。富邦悍將球團同時感謝中信兄弟提供威迪茲離隊同意書。

威迪茲2015-18年在美職大聯盟出賽50場，2019年起轉往墨西哥與多明尼加聯盟發展，2021年10月首度加入中華職棒，留下例行賽18.1局、自責分率2.45的成績，並在台灣大賽先發主投8局，繳出2安無失分的優質表現。

富邦悍將2022球季共談定6名外籍球員加盟，包括5位投手艾思凱、范米特、優瑪、羅力與威迪茲，以及野手霸帝士。

范米特、艾思凱、優瑪與霸帝士透過專案申請，均已順利取得外籍人士來台許可，將陸續於近日抵台進行防疫隔離程序，預計在3月中可向球隊報到並參與熱身賽進行最後調整，羅力與威迪茲則預計在3月抵台。

范米特、艾思凱、優瑪與霸帝士透過專案申請，均已順利取得外籍人士來台許可，將自本周起陸續抵台進行隔離及自主健康管理後，預計3月初可向球隊報到。羅力與威迪茲則預計在3月抵台。