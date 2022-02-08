勤業眾信會計師事務所表示，今日接獲台北所同仁主動通報，因同住親屬PCR採檢呈陽性反應，經衛生局匡列並進行PCR採檢，2／8(二)獲知結果呈陽性反應。確診同仁1／29(六)春節假期後，曾因業務需求於2／5(六)、2／6(日)，以及2／7(一)開工後返回台北所辦公室，與組內同仁短暫接觸、但無客戶接觸史。

勤業眾信所已完成確診同仁接觸史盤點，並對本事件保持密切追蹤與管理。目前確診同仁健康狀況良好，而匡列出有密切接觸史之同仁，已全面居家隔離進行自主健康管理與PCR檢測。同時，辦公位置處同樓層之同仁，須於2／8、9兩日內完成快篩，並於2／14(一)前再次快篩，其結果皆呈陰性者，方能於2／14(一)返回辦公室。

台北所辦公室已於2／8(二)請台北所全體同仁返家工作，並進行各樓層全面消毒，同時聯繫大樓管理處通報各樓層租戶，並於大廳、電梯等公共區域進行全面消毒，亦全面禁止同仁進入該同仁工作區域，以保護同仁健康。

勤業眾信表示，以保護同仁健康為首要考量，自從新型冠狀病毒(COVID-19)疫情發生以來，已第一時間成立「疫情應變工作小組」，保持密切關注和相應的管理，以確保能夠在必要時作出即時因應，包括：一、加強宣導及建立同仁每日回填健康管理申報系統；二、增加辦公場域消毒、採購消毒酒精、護目鏡、面罩等防疫物資供同仁使用；三、建立防疫前間同仁外勤、出差管理辦法及到訪客戶健康管理措施等；四、評估各項活動舉辦必要性和因應之防疫措施。

也已制訂「業務持續營運計畫」（BCP），確保本所對客戶的服務不受任何影響外，維護客戶、同仁及其家人的健康與安全，未來將持續嚴格要求所有同仁配合防疫政策，並視疫情狀況進行各項防疫措施。