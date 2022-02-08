丹麥退休基金AkademikerPension周一指出，由於涉嫌對員工侵犯人權和勞工權利，該基金已經賣出威茲航空(Wizz Air)大量股票。

該管理著230億美元資產的丹麥基金為14個投資人之一，在去年12月呼籲威茲航空允許員工組建和加入工會，並稱他們的研究顯示，該公司打擊了上述做法，侵犯員工權利。

AkademikerPension周一表示，並沒有看見該廉航公司的作法有改變跡象，因此開始拋出威茲的持股，價值超過300萬美元。威茲航空在倫敦上市，市值約58億美元。

威茲航空發言人回應了批評，指永續性為公司核心價值，並援引數據供應公司Sustainalytics的資料，稱在此類指標中公司位列歐洲航空公司前茅。並指出威茲重視與員工的接觸，並且公司為公開接觸而建立的流程和架構運轉得非常好。

然而根據丹麥退休基金的調查，威茲過去曾經出現多起拒絕承認員工籌組工會的案例。