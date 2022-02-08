東森國際(2614)董事長廖尚文指出，東森國際2021年第3季單季EPS0.63元，已超越去年上半年度EPS0.56元，前3季每股盈餘1.18元，年成長79%，更超越前年全年度EPS的0.94元。展望2022年，受惠新經濟及東森購物網持續成長挹注，今年營運獲利可望會比去年更好！

廖尚文指出，2021年東森集團深化OMO(Online Merge Offline)新經濟的佈局及加速自營商品發展與多通路整合綜效，以新零售結合新媒體為主軸，跨足健康、美容、寵物、娛樂影音事業，並透過多角化策略與資源共享，發揮企業雙核心之極致效益。

東森直消電商自2018年4月成立，營收即迅速成長，首年業績達1億元，2019年4億，2020年15億，2021年更超越29億，2022年將挑戰70億。ecKare東森直消電商超人氣商品「東森活泉精華膠囊」更於今年1月甫獲得國家級SNQ標章認可，未來東森直消電商也將持續以產品為核心，透過好的產品結合消費平台，從台灣出發，展望全球發展。

東森寵物雲2021年營收21億，未來將持續擴大營業規模與市佔，截至2021年底實體店家數已達119家，達全台線下通路的10%市佔，穩居寵物連鎖店第一名，未來將持續發展寵物自營商品與國際品牌代理，預計至2026年將展店至500家，其中一半將為複合店型式，提升經營獲利。

東森集團網路業績的成長，已從2020年72億營收到2021年106億元，年成長率達到47%，2022年網路通路要挑戰240億元，加上電視、電話行銷及草莓網，東森購物網今年全年將挑戰456億元營收目標。