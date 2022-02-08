中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增48例COVID-19確定病例，分別為26例本土個案及22例境外移入（9例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為7例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為12例男性、9例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自印度（5例）、加拿大（3例）、菲律賓及荷蘭（各2例）、阿拉伯聯合大公國、美國及烏克蘭（各1例）移入；另7例調查中。入境日介於今（2022）年1月24日至2月7日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5816835例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含5797056例排除），其中19239例確診，分別為3957例境外移入，15228例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例（案19059），累計130例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。