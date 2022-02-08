這體重機「壓力」太大了！1名網友初四回到家發現家中強化玻璃體重機整個碎裂，裂出1大洞和網狀裂痕，他PO出照片提醒其他網友到好市多購買時多注意，不過沒說是站上體重計後造成，還是本身自然破裂，其他網友笑說「你給它太大的壓力了！讓它安息吧」、「為了不讓你看到體重心碎，體重計只好犧牲自我」。
該名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他日前4日回到家發現家中的強化玻璃體重計竟整件碎裂，不但靠近中心處有明顯一塊三角形玻璃斷裂消失，其餘部分則裂出密密麻麻的紋路，他PO文說「昨天回到家，家裡體重計直接碎裂，有在好市多買過這款的請小心」。
其他網友則留言笑說「凡是從阿嬤家回來的，應該都會這樣」、「過年後就別站上去了，唉」、「為了不讓你看到體重心碎，體重計只好犧牲自我粉碎」、「0-100只要一秒…破錶了」、「你給它太大的壓力了！讓它安息吧」、「跪求體重計心中的陰影面積」、「你應該去地磅站」、「過年，不吉利的東西，自爆也好」。
原PO文中未提到體重機是遭外力影響，還是本身就直接破碎，不過雖然強化玻璃耐受力比一般玻璃強，但仍會因局部受損破裂，造成失去應力平衡，引起全面碎裂，而局部破裂的原因仍需再調查。
文章來源：臉書「爆廢公社」貼文
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