泰山家具行剛整修遇惡火全燒光 民眾解開「土地徵收」疑點 14:482022/02/08 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市泰山區新五路一段今（8）上午9時發生1間傢俱展示販售場因不明原因發生火警，大量驚悚的濃煙竄天，連新莊地區的民眾都能看到。（消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市泰山區新五路家具展示販售場今（8）日上午遭大火吞噬，燃燒面積達1100坪，店內家具、裝潢全毀，負責人當場痛哭。由於家具行位於楓江重畫區內，市府將執行區段徵收，店外懸掛抗議布條，起火原因啟人疑竇。 據當地民眾透露，懸掛抗議布條的是地主，並非商家，加上該間家具行農曆年前才剛裝修完畢，所以火警應該與抗議土地徵收無關。 據了解，該起火警起火點疑在家具行後方，火調人員已調閱附近監視器畫面清查，初步檢視並未發現可疑之處，確實起火原因仍須進一步調查。 綠島南寮港驚見油汙染 海巡人員迅速清除 永康警喬裝外送員 破獲職業大賭場 #家具行 #抗議 #泰山 #土地徵收 #懸掛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園迎來嘉玲 遠雄自貿港區拚復工 04:102022/02/08 焦點要聞 盧秀燕慰勞防疫英雄 驚見新娘來值班 04:102022/02/05 地方新聞 能管員訓練班 報名開跑 04:102022/02/07 投資理財 仿效加拿大 紐西蘭民眾開卡車上國會抗議疫苗政策 14:032022/02/08 國際 防引水人染疫 雲林麥寮工業港加強防疫 04:102022/02/08 地方新聞 流通人才 公私校教師年資相互採計 04:102022/02/07 政治要聞 美國青年 推動反虛假世界運動 04:102022/02/03 產業財經 高雄備戰群聚風險 再清空2防疫旅館 04:102022/02/06 焦點要聞 考試院新春團拜 黃榮村：力推文官改革四大法案 15:572022/02/07 政治 陸昨增39例確診 天津多名管控人員感染 深圳爆Omicron傳播 12:242022/02/03 兩岸 大陸人看台灣》十年前，我所見到的「民主台灣」（上） 00:012022/02/08 兩岸徵文 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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