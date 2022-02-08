新北市泰山區新五路家具展示販售場今（8）日上午遭大火吞噬，燃燒面積達1100坪，店內家具、裝潢全毀，負責人當場痛哭。由於家具行位於楓江重畫區內，市府將執行區段徵收，店外懸掛抗議布條，起火原因啟人疑竇。

據當地民眾透露，懸掛抗議布條的是地主，並非商家，加上該間家具行農曆年前才剛裝修完畢，所以火警應該與抗議土地徵收無關。

據了解，該起火警起火點疑在家具行後方，火調人員已調閱附近監視器畫面清查，初步檢視並未發現可疑之處，確實起火原因仍須進一步調查。