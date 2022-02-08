陳大天說學逗唱樣樣精通，加上模仿費玉清維妙維肖，有「小費玉清」美譽，不過他長期以來說話、唱歌的用力方式錯誤，導致聲帶受損，過完年第一件事就是赴振興醫院進行聲帶微創手術，「兩天不能說話，也是個奇妙的生活體驗」。他的經紀人Sandy表示，手術沒有危險性，只要遵照醫師交待兩天不說話，之後輕聲細語、慢慢練習發聲就好。

陳大天主持邀約眾多，但他這幾年可能主持到一半聲音就沙啞了，或是連續說話2個多小時，就會感覺到唱歌講話都很吃力。他上月尾牙活動結束後，諮詢耳鼻喉科醫師意見，決定進行手術。

他把握過年假期，在家好好休息，煮喜歡的食物吃，最大成就是今年的年夜飯是他親自下廚，他把成果PO上臉書立刻獲得一萬多個讚，還有許多粉絲留言請教秘方。他之前疫情期間，自行在家看《型男大主廚》，並自己研究、練習做菜，已能輕鬆做出一桌色香味俱全的料理。

他與模特兒女友劉樸感情穩定，之前他經常在家下廚，邀女友到家裡用餐，女友很早就見過爸爸了。而他目前仍在休養中，接下來還有些春酒活動、4月將在台中演出《莎姆雷特》舞台劇及脫口秀校園巡演，希望疫情好轉一切都能如期舉行。