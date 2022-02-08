香港01報導，陸女子網球名將彭帥8日早到現場觀看冬季奧運，與國際奧委會主席巴赫聊天，見證谷愛凌在自由式滑雪女子大跳台贏得金牌。

今日早上的北京首鋼滑雪大跳台，舉行冬奧自由式滑雪女子大跳台決賽，在鄰近終點的看台上，36歲的彭帥也是座上客。據了解，她戴著一頂印有奧運五環標誌的黑色毛帽，並身穿繡有大陸國旗的黑色外套。

國際奧委會主席巴赫亦有到場，並與彭帥寒暄。巴赫表示：「我剛剛跟她見面，她就坐在場館內。她跟其他運動員一起，我剛才跟一些運動員見面，他們來自瑞士、德國及美國。」

巴赫還稱，彭帥現在分隔奧運人員及普羅大眾的隔離氣泡當中，「她就坐在那兒，我們有機會聊天，現在她要去隔離了。她告訴我，她即將離開閉環管理。」

據《路透社》報導，中國選手谷愛凌在自由式滑雪女子大跳台贏得金牌後，這名18歲滑雪手很高興見到彭帥入場觀賽，她說：「我真的很感激，她現在健康又快樂，再可以做她的事。」

《星島日報》報導，彭帥5日在北京與國際奧委會主席巴赫共進晚餐，並一起觀賞冬奧中國對挪威的冰壺賽事。彭帥接受法國傳媒訪問，首次提到自己將會退役，並計畫在疫情後到訪歐洲，重申自己從未以任何方式指控他人性侵，也沒有失蹤，外界毋須擔心。至於去年底的微博事件，她說只是「莫大的誤會」，強調私生活不應與體育或政治拉上關係。

此外，國際奧委會日前發聲明，指巴赫與36歲的彭帥上周六在北京的奧運俱樂部共進晚餐，同場的還有運動員委員會前主席柯芬特里（Kirsty Coventry）。三人分享各人多年前參加奧運的經歷。彭帥說，為自己無法晉身去年東京奧運會而失望，並希望在疫情過後到訪歐洲。