過去一個月受到聯準會（Fed）鷹派立場效應，美債殖利率竄升，加上主要地區通膨壓力上升，市場擔憂主要央行轉向對抗通膨，貨幣緊縮預期打壓信用債表現，其中金融次順位債因具有高息收、投資等級、抵禦利率風險能力佳，跌幅仍相對有限，仍可望受市場青睞，續可做為穩健收益布局首選，後市表現不看淡。

投信法人表示，根據EPFR資金流向統計，去年底資金雖然持續流入投資等級債，但在Fed緊縮預期下，使得資金暫時觀望，因市場不確定性猶存、避險需求驅動，及殖利率吸引力漸增，料將吸引訴求穩健配置的資金回頭，布局金融次順位債。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華指出，貨幣政策將逐步收緊，金融資產與經濟重新調整，上半年對於企業債挑戰不小，但由於基本面穩健向好，及市場對美元企業債仍具備需求，利差料再出現收斂復甦。回顧2000年以來，在2004年6月至2006年6月，及2015年12月到2018年12月美國兩次升息循環期間，因景氣擴張、信用風險低的環境，利差優勢抵銷利率風險下，金融債於期間都呈現上漲趨勢，表現不俗，可說是經得起利率變化的考驗。

徐建華認為，觀察各主要投資等級債殖利率，金融次順位債以4.24％最具收益優勢，加上存續期間也相較一般投資級債短，代表利率敏感度較低，較有助抵禦利率走升環境下對債券價格帶來的壓力。全球景氣復甦前提不變，市場將回歸貨幣政策正常化，帶動利率緩步回升的長線主軸，具有高息收、投資等級，抵禦利率上行風險能力較佳的金融次順位債，仍可望有較佳表現。