越南股市經歷一周的農曆新年假期，觀察越南股市成立22年，經歷過21個農曆新年，根據Companion統計，過去春節前5天越南指數上漲2.39％，春節後5天上漲1.12％，越南指數與胡志明指數大概率，春節假期後均走升，且2月及3月進入越股活躍期。

統計顯示，2000年以來越股指數在2月平均上漲1.6％，3月也有平均0.7％漲幅，由於今年其國內宏觀經濟形勢依然穩定，政府一籃子經濟復甦措施將有機會幫助經濟重拾增長動力，經濟走出後疫情強勁復甦，中長期越股仍有行情可期，投信建議運用定時定額投資越南股票基金。

日盛投信投資團隊表示，越南股市明顯符合漲時重勢、跌時重質特性，去年底諸多個股憑市場氣勢漲勢驚人，開年以來修正即測試個別企業基本面質量。今年強大的經濟展望前提，年前下跌僅短線修正，市場逢低承接資金充沛。類股表現來看，今年獲利展望良好的證券、銀行、地產股率先反彈，消費、工業製造、運輸、營造、鋼鐵、原物料等產業中的績優股，也明顯有逢低買盤支撐。

日盛越南機會基金研究團隊指出，受到市場矚目的經濟刺激方案，越南議會最終敲定的規模350萬億盾（約150億美元），越南政府強調今年貨幣政策寬鬆立場不變，經濟刺激方案定案，市場以利多解讀。看好上半年市場會有一波行情反映今年總體經濟向好的預期，大型銀行股、能源股等整體趨勢向上較為明顯。過去越南股市在農曆春節前都有資金回收壓力，今年特別明顯，但在股市修正過程中，反而提供長線資金進場買點。

日盛投信投資團隊分析，2022年越南經濟將因新冠疫情得到控制，及政府刺激計劃而回到高速成長軌道上。根據專業機構預估，2022年越南GDP可望成長至6.5～7.5％，成長力道強勁。根據統計，在過去10年任一月底進場、採定時定額投資越南股市，持有1年的平均報酬率15.3％，持有2年效果更優化、平均報酬率達26.8％，持有3年正報酬機率更拉高至98％、平均報酬約39.7％，長期投資效果顯著。