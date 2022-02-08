金虎年搶市，首家開業純網銀樂天國際銀行8日宣布推出新存款優惠專案，當月使用樂天國際銀行帳戶自動扣繳樂天信用卡費達新臺幣3萬元，次月新臺幣活儲帳戶10萬元以內就有年息3％優惠，超過10萬也有年息1％優惠無上限，活動期間自2022年2月1日至2022年6月30日止。

樂天國際銀行指出，為鼓勵疫情期間減少直接接觸，這次攜手樂天信用卡祭出國人喜愛的存款優惠活動，活動期間透過樂天國際銀行帳戶自動扣繳樂天信用卡費，只要當月扣繳金額達3萬元，次月即可享有新臺幣活儲年利率最高3％優惠；當月扣繳金額達新台幣2萬元未滿新台幣3萬元，也享有2％活儲年利率，上述優惠年利率可享有的額度均為新台幣10萬元內，超出10萬部分亦享有1％活儲年利率。

一般小資族扣繳金額未達2萬元，只要當月新設定或維持樂天網銀帳戶自動扣繳樂天信用卡費，一樣享有新台幣活儲年利率1％優惠。

樂天國際銀行指出，樂天卡友於樂天國際銀行線上新申辦存款帳戶並輸入推薦序號【CARD】並於開戶成功當月新增任一筆一般消費，次月即可獲得刷卡金400元，若再完成樂天信用卡自動扣繳設定，可再享有100元刷卡金，等於最高可以拿到500元刷卡金回饋。

樂天國際銀行表示，樂天的策略是以生態圈為主軸，著力樂天信用卡、樂天市場、樂天電子書、樂天桃猿隊為潛在發展顧客的重點，未來將陸續推出生態圈的優惠方案及產品，讓市場耳目一新。