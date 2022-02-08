推案精準、屢屢短期內締造完銷佳績的十大代銷之一創意家行銷團隊，董事長王明正表示，看好疫情改變住的觀念，加上台商產業鏈陸續南移、海外資金持續回流，營建成本更攀升到最高點，預期今年房市會「穩步向上」，創意家今年推案量也會非常多，目標800億元，將比去年326億元呈現跳躍性的成長，為歷年最大量。 王明正表示，在營建成本攀高下，今年房市應該會呈現「穩步向上」的格局。以農曆連假期間銷售表現來觀察，台商的人、錢，都回來了，去年經濟成長率創下近幾年最高紀錄，達6.28％，產業擴廠需求殷切，加上疫情使得大家都留在國內消費，內需滾動式帶動買氣活結，所以創意家銷售中工地普遍表現不錯。

展望2022年，創意家推案目標將高達800億元，刷新歷年之最。

對於連續一年的政策打炒房，王明正表示，我們本來就不歡迎炒房，本來就沒有在賣紅單，有些人轉一手就想賺，可是我們從來不這麼作，也不配合這麼作，而是賣給真正有需求的人，所以打炒房政策是正確的，房市基本面還是不變。