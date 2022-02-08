台南市長黃偉哲（中）致贈匾額給麻豆區果樹產銷班第1班，恭賀榮獲110年全國優良產銷班。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

成立21年的台南市麻豆區果樹產銷班第1班，從原先創班的11人、10公頃栽種面積，至今已成長至班員27人，經營規模擴增至21公頃，去年參加「110年度全國十大績優農業產銷班」評選，從5000班的農業產銷班中脫穎而出，榮獲「全國優良農業產銷班」，是台南唯一獲獎的產銷班。

由麻豆區農會輔導的麻豆果樹產銷班第1班，位於麻豆文旦產量最大的安業區段內，以栽種麻豆文旦為主，還有大白柚、紅文旦等品種，另少部分種植酪梨，產品供應連鎖賣場及便利商店，並與外銷商合作，出口至大陸、香港、新加坡，去年更與福爾摩沙公司簽立外銷日本供果園的契約。

由於每日出貨量大，所以由班長王德和統合，班員互相協調、共同合作出貨，部分班員也有自創品牌自產自銷，各自有亮麗成績。麻豆區農會總幹事孫慈敏指出，該班最令她印象深刻是他們團結的精神，不論是一起拚外銷、申請產銷履歷，或是農業機械等資源，長年來，班員間都會彼此分享、交流。

王德和說，文旦產地遍布全台各地，競爭十分激烈，藉由此次評選，不僅能增加曝光機會，也能讓班員自我檢視，以提升凝聚力，不論是對內或對外，都是產銷班學習與成長的絕佳機會，未來也會繼續秉持著互助合作的精神，為麻豆文旦產業貢獻心力。