衛福部長陳時中日前接受專訪，被問到對參選台北市長想法如何，陳稱「沒有絕對拒絕這件事」，現前最重要就是防疫做好，但陳今在政院記者會上去表示，與其說是表態參選，不如說是表態不選舉。對於陳時中是否參選議題，資深媒體人陳東豪表示，民進黨看起來還是想要陳時中選台北，對戰藍委蔣萬安，今年北市選戰將精彩可期。

陳東豪今（8日）接受宅神朱學恒廣播節目的專訪，對於今年的選戰，他認為今年最好看的選戰會是台北市長柯文哲和陳時中的台北，只要陳時中出來，柯文哲一定會全力攻擊陳，到時可能有人選情遭到邊緣化，且對民進黨選情也會有風險，因為「柯文哲的嘴巴，要講贏他很不容易」，儘管陳時中現在聲望和滿意度也不如2020年，但民進黨看起來還是想要陳時中選台北，那今年的北市選戰精彩可期。

另外，陳東豪指出，蔣萬安若參選台北市長，要如何打選戰將成蔣的難題，因為深藍支持者希望蔣萬安態度可以硬一點，但是蔣要跟台北市副市長黃珊珊搶中間選票，那態度的拿捏就很重要；此外，現在外界有關注到蔣萬安已開始在基層和里長動起來，但別的候選人也有在做。

陳東豪稱，在首都選戰中，候選人一定沒時間管事，所以蔣萬安必須要有一個完全理解他的總幹事幫忙布局。