來臺灣求學的南非籍男子德拉尼，7日到臺中市搭乘計程車卻不慎將行李遺留車內，他一下車就急撥司機手機卻無人接聽，趕緊到市警第五分局北屯派出所請求協助，因德拉尼僅會英文，當時值班櫃臺警員陳佳瑋立馬變身「翻譯哥」，以流利英文與德拉尼溝通後並聯絡司機，順利找回德拉尼的行李，民稱讚「最棒的國民外交」典範。

「化身一日口譯哥！」德拉尼因不諳中文，警員陳佳瑋即時口譯協助找回遺失物，真的不容易；據悉，陳平日喜歡閱讀外文書籍，且通過英檢、口說聽力極佳，他表示，要快速理解和反映被翻譯者的語意，然後轉換成其他語言進行溝通，確實要多練習。

市警第五警分局北屯派出所指出，警員陳佳瑋2月7日15時值班時接獲110案單，27歲非裔男子德拉尼報案指稱自己的行李箱掉在Uber上，已先自行致電予Uber司機卻無人接聽，聯繫未果讓他十分苦惱，請求警方協助。

由於德拉尼完全不會說中文，僅得以英文溝通，警員陳佳瑋協助聯繫Uber司機並從中擔任翻譯，陳員一邊用流利的英文向德拉尼瞭解案情，一邊協助聯繫Uber司機，所幸撥打數通後，電話順利接通並透過電話以中英文來回切換，協助雙方約定好時間、地點歸還德拉尼的行李箱。

事後德拉尼向警方表達感謝，讓他在臺灣度過溫馨農曆年；民眾稱讚搭起臺灣與南非間最棒的國民外交。分局長林沐弘也鼓勵同仁，在閒暇之餘能提升自己的外語能力，除讓自己更具競爭力，更在警察工作中服務其他國籍人士、幫助更多人。