前國民黨立委許毓仁受邀前往哈佛大學甘迺迪學院 (Harvard Kennedy School)進行為期一年的訪問學人(senior fellow)計畫，此邀請是由甘迺迪學院底下的艾希民主治理與創新(Ash Center for Democratic Governance and Innovation) 每年邀請在政治、經濟、金融、科技、商業、非營利等領域的專業人才在哈佛進行為期一年的訪問。

許毓仁在甘迺迪學院研究的題目為「半導體供應鏈韌性與地緣政治」，在美中持續競爭的發展下，這個議題可以說是備受關注。除了此議題外，他也會參與哈佛大學與麻省理工學院(MIT)有關央行數位貨幣、穩定幣、去中心化金融(DeFi)去中心化組織(DAO)、元宇宙相關的議題研究和研討會和論文發表。

許毓仁表示，哈佛甘迺迪學院可以說是國際領袖的搖籃，過去包含新加坡總理李顯龍、聯合國祕書長潘基文等都是甘迺迪學院的校友。目前拜登的許多內閣成員也都是來自甘迺迪學院，包含美國駐中國大使Nick Burns 在甘迺迪學院裡面著名的學者包含有提出軟實力Joseph Nye、前國防部副部長 Ashton Carter 前美國財政部長 Larry Summers、中美戰略專家 Graham Allison 等。

許毓仁指出，波士頓也是人工智慧、生技醫療發展、創投重鎮，除了學術研究外，他也期待多幫助台灣的新創企業走向海外。