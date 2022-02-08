台灣邊境何時鬆綁？ 陳時中曝2時間點

本土疫情持續趨緩，衛福部長陳時中昨（7日）表示，防疫要走出台灣模式，228後可以考慮來鬆綁邊境，今天他再度指出，228後是一個觀察期，在這之前要看兩個時間點，一個是2月10日、另一個是元宵節後，228之後才知道要如何進行相對的管制。

陳時中7日透露，將於元宵節（15日）後考慮鬆綁邊境，將檢疫天數從14天縮短為10天，放寬商務簽證資格，其中商務客列最優先考慮範圍，最快將在2月28日後宣布開放入境，但暫不考慮觀光旅遊。

至於入境縮短隔離檢疫時間「5+5」方案會是一個選項嗎？有學者憂心該方案可能會有4%的破口，對此陳時中今表示，各方案目前評估中，「所以才沒有立刻公布」，相關情況還要釐清，只是讓民眾有一個方向，現在是有這樣的方向，但沒有確切的時間。

鬆綁國門的時間是否會落在元宵節後？陳時中僅說，時機點還需要正確判斷。他也表示，目前仍不會放棄清零，仍會「以清零態度來處理疫情」。

至於國人何時有機會可以出國旅遊？陳時中表示，除非是必要性的出國，非必要的還是要避免，同時會根據疫情情況對各國家做各種分級的調整，他強調，現在世界疫情確診人數普偏還很高，雖然現在看起來有進步，昨天全球約有205萬人確診，比之前300~400萬人還要低，死亡人數9133人，但與有的國家周一資料都會比較少也有關係，以Omicron與Delta比較來看，Omicron相對平穩但確診人數較多。